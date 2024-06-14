去年逾7.7万人捐血 王乙康吁更多年轻人捐血

去年我国有超过7万7000人捐血，其中约五分之一是初次捐血者，共捐出12万3000单位的血液，与往年持平。

不过，我国用血量预计会增加，卫生部长王乙康呼吁更多年轻人加入捐血行列，为社会做出贡献。

王乙康星期五（6月14日）在脸书发文，在世界献血者日（World Blood Donor Day）感谢捐血者为陌生人捐出的生命之礼。

他指出，去年共有超过7万7000人捐出将近12万3000单位的血夜，但预计到2030年时，我国的年用血需求将会达到16万单位。

Today is World Blood Donor Day, a time to express our gratitude to blood donors for their gift of life, mostly to... Posted by Ong Ye Kung on Thursday, June 13, 2024

王乙康说，由于人口结构改变，年轻的捐血者人数正在减少。“我知道现在的年轻人比前几代人更有社会意识，所以我希望捐血可以成为他们的社会公益活动之一。”

他也说，每当听到身边的同事或亲人去捐血，他都会感到欣慰，并希望看到更多人加入捐血救人的行列。

据报道，新加坡红十字会此前曾透露，我国收集到的血液数量趋于平稳，2020年至2022年每年收集的血液介于12万至13万单位。

不过，随着冠病疫情期间被延后的非紧急手术和治疗逐步恢复，血液需求自去年开始增加，其中有“万能血”之称的O型血需求最高。

我国血库在今年1月，O型血库存量一度跌至临界值。当时红十字会和卫生科学局联合呼吁公众捐血，在一周内有超过5300人相应号召，收集到近3300单位的O型血。

当局希望公众能积极定期捐血

当局在感谢捐血者的同时也指出，由于血制品的保存期限短，因此希望公众能积极、定期捐血，以维持稳定的血液供应。