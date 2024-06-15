哈芝节长周末 新柔长堤严重塞车

学校假期加上哈芝节长周末，新马陆路关卡严重拥堵。车辆从兀兰出境所需时间约要三小时，通过大士出境也需要约两个多小时。

根据手机应用Checkpoint.sg估计，星期六（6月15日）上午约10时32分，从兀兰关卡出境到新山估计需要120分钟至180分钟，使用大士第二通道也需要95至145分钟。

由于马国关卡的车辆拥堵，兀兰关卡的出境交通非常拥堵。 （checkpoint.sg监控画面截图）

移民与关卡局上午10时许在脸书发文说，由于马国关卡的车辆拥堵，大士和兀兰关卡的出境交通非常拥堵。

在大士关卡，前往马国的出境车龙已延伸至第二通道桥；兀兰关卡的出境车龙则已排到超过10A出口。旅客可能要等长达两小时或更长时间。

移民与关卡局提醒人们，在出发前查看交通状况。

兀兰和大士关卡星期四（13日）一天就已有超过51万人次越堤通关，刷新单日最高通关人次纪录。单日陆路关卡通关人数之前一次创新高，是在3月28日耶稣受难日长周末前夕，当天有51万人次经由两个陆路关卡通关。