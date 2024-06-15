欧锦赛开踢 夜店反映本地球迷反应慢热

四年一度的欧洲足球锦标赛星期六（6月15日）凌晨开踢，受访的本地餐饮业者反映，由于球赛是在凌晨或深夜开打，加上学校假期很多人出国，今年球迷反应较为慢热。有的业者推出促销活动和延长营业时间来吸引球迷，有的则通过预售门票的方式试水温。

欧锦赛揭幕战由东道主德国对垒苏格兰，《联合早报》记者星期六凌晨走访位于兀里的Cafe Football酒吧，现场有近20名球迷。除了旅居本地的德国人，也有不少国人选择到酒吧看球，享用美食的同时也可以感受更浓厚的氛围。

Cafe Football行销经理雷丽清表示，今年欧锦赛的赛程对本地餐饮业者不太有利。除了正逢六月学校假期很多人出国旅游，欧锦赛在德国主办，因为时差关系，有不少场次是在本地时间凌晨3时才开打。

雷丽清说：“目前除了较热门的球队如英格兰和葡萄牙的赛事，有比较多人已经前来预订，整体订位情况会比上一届世界杯慢热。为了吸引球迷，我们延长营业时间至清早5时，酒吧内部也换上了欧锦赛主题装潢。”

为了应对本届欧锦赛的赛程时间，位于嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）的Bar Soccer酒吧就采用了预售门票的私人聚会形式，以更好地预测客流和控制成本。

酒吧老板王帅透露，Bar Soccer酒吧平时凌晨1时结束营业。在上个月同样为凌晨3时直播的欧冠决赛时，首次采用了预售门票的形式，最终有近60名球迷到场观赛，因此欧锦赛期间的凌晨3时场次也将维持这个安排。

位于市中心的老巴刹凌晨也迎来了近20名前来观赛的球迷。在此之前，平价集团已在老巴刹中央设立大屏幕，让球迷一边吃宵夜，一边看球。

第一次到老巴刹观看球赛的张伟（46岁，行销人员）表示，尽管在家里也能看球，他还是倾向于和朋友一起外出观赛。除了可以和其他球迷讨论赛况，还可以一同放声呐喊，比较有气氛。