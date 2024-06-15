涉用恶意软件诈骗 两马国男子引渡我国面控

新马两国警方合作，将两名涉嫌利用恶意软件，针对新加坡人进行诈骗的男子从马来西亚引渡新加坡。两人已于星期六（6月15日）被控。

新加坡警察部队星期五（6月14日）发文告说，两名年龄分别为26岁和47岁的马国男子，因涉及从去年6月至今发生的恶意软件诈骗案，于星期六（6月15日）被起诉。

文告指出，新加坡去年至少发生了1899起恶意软件诈骗案，总损失金额超过3410万元。这些案件中，诈骗集团诱骗受害者下载恶意软件到他们的手机里。通过这些软件，骗子可以远程操控手机，并窃取包括受害人的个人数据和银行凭证等私密信息。这些信息随后被用于转走受害者银行账头里的存款，导致受害者蒙受经济损失。

警方调查后发现，参与这些恶意软件诈骗的个人可能跨境操作。去年11月，由新加坡警察部队领导，包括香港警务处和马来西亚皇家警察在内的调查团队正式成立。

在接下来的七个月里，联合调查团队揭开了犯罪活动和托管恶意软件的在线基础设施的复杂网络。根据发现的线索，新加坡警察部队确认两名涉嫌操控恶意软件诈骗的犯罪集团成员的身份，并追踪到他们在马来西亚的藏身处。

在与马来西亚警方的密切合作和帮助下，两名男子于星期三（6月12日）在马来西亚被捕，并于星期五引渡交给新加坡警方。

初步调查显示，这两名男子涉嫌利用服务器“感染”受害者的安卓手机，使用恶意的安卓安装包（APK）软件控制手机，进而修改受害者手机的内容，最终将受害者银行户头里的存款转走。

调查过程中，新加坡警察部队还与台湾警方共享信息，协助他们在高雄捣毁一个经营诈骗客户服务中心的犯罪集团。5月15日，台湾警方展开突击行动并逮捕了四人。这些人被指使用恶意软件从受害者的银行户头中进行未经授权的转账。警方从落网嫌犯处起获了价值约133万美元的资产，包括加密货币和房地产。

此外，香港警务处在当地捣毁了52个控制恶意软件的服务器，并逮捕了14名钱骡，他们涉嫌为诈骗集团提供银行户头，为这些利用恶意软件的诈骗案件提供便利。

被引渡到本地的两名马来西亚籍男子，分别是26岁的刘春杰和47岁的蒋海明，两人已于星期六6月15日被控。

刘春杰面对一项抵触滥用电脑法令的控状，指他在2023年6月至7月间，获取非法下载安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）服务，并在未经授权的情况下修改手机内容。

蒋海明则面对三项控状，其中两项被控触滥用电脑法令，指他在2023年6月至7月间，获取非法下载安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）服务，并于同年8月3日，在马来西亚与他人串谋，在一人的手机上安装安装恶意软件。另一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，则指他于8月4日，在马国与他人串谋，通过一个银行户头中获取两万元赃款。

根据滥用电脑法令，未经授权修改电脑材料最高可判处七年监禁或5万元罚款，或两者兼施；抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令一旦罪成，最高可判处50万元罚款、10年监禁或两者兼施。

两人面控后还押一周，以接受进一步调查。

案展6月21日过堂。（人名译音）