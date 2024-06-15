办公室有吉他吗？黄循财总理再录视频 “你问我答”拉近与民距离

继“开箱”新办公室的视频获热烈反响后，总理兼财政部长黄循财再度上传短视频，以“你问我答”方式，回答各类问题，也秀了马来语，拉近与民众距离。

黄总理星期五（6月14日）晚上在脸书等社交媒体平台，上传一则他回答网民各类提问和回应评论的短视频。根据画面，这则约1分钟半长的视频，在黄总理的新办公室内录制。他所回答的七道问题，包括办公室内是否有吉他、每日行程、预购组屋课题等，范围从个人层面到国家政策皆有。

值得一提的是，黄总理在5月15日宣誓就职时，曾以马来语致辞，这次视频中他也再度对外展现语言能力，以马来语“我要常练习和学习，会越来越好”，来回应一名网民要他说马来语的留言。

黄总理5月27日在脸书展示新办公室的视频，已有超过62万人次观看。他在新视频中也透露，新办公室并非三名前任总理之前使用的办公室。

黄总理指新办公室是他暂时办公之处，直到位于总统府的主要办公室完成装修。视频画面也显示，与5月底办公室较空荡的视频相比，如今黄总理的办公室书架已摆满各类书本。

不过，办公室内并没有黄总理喜爱的乐器吉他，他说，所有吉他都放在家里，他回家会时不时弹吉他来放松心情。

黄总理也回答国人关注的住房课题。他重申，建屋发展局正增加预购组屋供应以满足需求，并指政府近年采取了一系列措施，包括优先考虑年轻父母和已婚夫妇的需要。

“我们会继续检视（住房政策），确保新加坡人能够负担得起和可购买政府组屋。”

他也说，自己会继续留在马西岭—油池集选区服务。