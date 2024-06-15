淡滨尼社区集装箱养殖鲈鱼在近巴刹出售 连续两周末售空

全岛首个在社区采用集装箱养殖的翡翠鲈鱼，已开始在附近巴刹出售，受到消费者和鱼贩的支持。受访鱼贩反映，由于供应仍有限，这类翡翠鲈鱼价格会比较高，不过还是连续两个周末销售一空。

社区养鱼集装箱位于淡滨尼11街圆巴刹与小贩中心旁的空地，6月8日起，所养殖的翡翠鲈鱼（jade perch）开始在周末出售给淡滨尼圆巴刹的鱼贩。

鱼贩洪伟良（42岁）受访时说，集装箱养殖的翡翠鲈鱼约350克，价格介于10元至12元。一般的翡翠鲈鱼则是500至600克，卖10元。虽然比较贵，大部分受访消费者都乐意尝试购买。

吴吟燕（69岁，家庭主妇）花了12元买了一条翡翠鲈鱼，她回家打算清蒸来尝试味道如何，如果味道不错还会再回来买，毕竟本地难得有社区养殖的鱼类，这个养殖手法很特别，一定要支持。

为了帮助我国早日达成2030年本地农产品满足三成营养需求的目标，淡滨尼市镇理事会和本地企业Aqualita合作推进社区养鱼集装箱项目，前期由淡马锡基金会和淡马锡生命科学研究院负责开发工作。

永续部兼交通部高级政务次长马炎庆（左）与东北区市长朱倍庆（中）在集装箱体验收成翡翠鲈鱼。（吴先邦摄）

同是淡滨尼集选区议员的永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆与东北区市长朱倍庆，星期六（6月15日）到巴刹了解翡翠鲈鱼的销售情况。

朱倍庆指出，养殖的集装箱在巴刹旁边，少了运输和中介费，价格也合理，目前有四个巴刹摊位会在周末固定进货，业者接下来会跟更多摊位接洽和配合，并希望可以把集装箱养鱼商业化，增加产量和鱼种类，把价格压低。

养鱼的集装箱占地仅15平方米，一个集装箱每年可生产多达1200公斤鲈鱼，它采用自动化循环水养殖系统，节省人力和能源成本。业者从澳大利亚购买健康鱼苗，在集装箱进行培育，每天派人平均到集装箱一小时，喂鱼和确保系统正常运作即可。