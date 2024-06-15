涉撞死一骑士及撞伤路人 罗厘司机被捕

夫妻先后出门上班，丈夫骑脚踏车出车祸送院，妻子途中惊见脚车不见人，拨电寻人才获悉丈夫情况危急，岂料最终见不上最后一面。

这起致命车祸发生在星期二（6月11日）清晨6时35分，地点是兀兰9道往兀兰10道的路段，靠近第780B座组屋。

死者是53岁的王宝海，和妻子都是第一家食品厂有限公司的职员，两人育有两女一男。

死者的大女儿王静仪（28岁，室内设计师）星期五（14日）在灵堂受访时说，父母在同一家工厂上班，两人平时都骑脚踏车到位于圣诺哥路（Senoko）的工厂上班。

王静仪（中）说，父亲过世时，家人都没赶上见最后一面。（曾美玲摄）

她说，事发地点距离住家约10分钟的路程，父亲平时都会比母亲早一小时出门。

惊见夫脚车倒路边 妻感到不妙

“母亲当天早上约8时出门，经过事发地点时，发现一辆像似父亲的脚踏车倒在路边，接着又看到破损的脚踏车篮子，旁边还有水壶、水杯等，心想不妙，就急忙打电话找父亲，结果医院职员接听，说父亲情况危急。”

慌张之下，母亲拨电通知女儿，随后两人一同赶往医院，不过还未赶到医院，就接到通知说父亲走了。“父亲每天出门前都还会亲母亲，和她说公司见，没想到这次就再也没见到了……”

民防部队受询时证实，民防部队于当天早上6时35分接获通知，两人被送往邱德拔医院。

24岁女路人昏迷送院

另一名24岁女路人昏迷送院，罗厘司机被逮捕。

警方受询时指出，车祸涉及一辆罗厘、一名脚踏车骑士和一名路人。24岁的女路人和53岁的脚踏车骑士皆昏迷送院，而骑士送院后过世。69岁的男罗厘司机在危险驾驶导致他人死亡的罪名下被捕，警方还在调查中。

王静仪说，根据母亲说法，当时在现场看到一辆罗厘停着，有两名警员在做调查，除了父亲被抛飞的鞋子外，还看到另外一双鞋，相信是另一名路人的。

“父亲的死因是多处受伤，根据母亲所看到父亲脚踏车和个人物品的位置，我们猜测父亲很大可能是在交通灯处过马路的时候被撞飞，连脚踏车的铁篮都破掉，相信撞击力度大，而且拿回的个人物品中，眼镜也不见了。”