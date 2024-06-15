青年五分钟内先后推倒两长者 判监八周

青年沿着海格路一带，五分钟内先后推倒两名老人家，一人额头撞栏杆需缝针，一人后脑勺着地头部红肿，青年星期五（6月14日）中午被判监八周。

27岁被告邢吉武（译音）面对两项蓄意伤人，以及一项鲁莽行为危害他人生命安全的控状。

案情显示，今年4月4日早上6时15分，一名64岁阿伯在海格路（Haig Road）第11座组屋电梯大厅，准备走向附近的巴士站，他一边走路，一边用一把雨伞当拐杖。

就在这时，被告从后头跑向阿伯，双手用力推了对方的背部，导致阿伯往前倒，头撞到栏杆，然后摔倒在地，额头左侧撕裂。被告推了人后，逃之夭夭。

过了五分钟，被告到隔了几座组屋的加美路（Carpmael Road）9号私宅单位，看到一名69岁老妇正在喂野猫，于是跑向对方，用右手肘往她胸部推了一下。老妇往后倒，后脑勺着地，导致头部晕眩红肿。

一名开车人士刚巧经过目睹了这一事件，随即下车帮助老妇并报警。

阿伯额头缝两针 老妇后脑勺红肿

阿伯出事后，向住在海格路第11座组屋的朋友求救，他后来经过加美路时，看见警员在与老妇了解事发经过，于是上前把自己也遭袭击的事告知警员。

阿伯额头割伤，事后到樟宜综合医院接受治疗，缝了两针。老妇后脑勺红肿，但拒绝接受治疗。

警方调查后确认被告身份，案发五天后将他逮捕归案。