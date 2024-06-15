油污扩散到东海岸公园海滩和南部岛屿等地

巴西班让码头船只碰撞造成部分燃油泄漏事件，除了导致圣淘沙海滩出现大片油渍，油污也扩散至东海岸公园、吉宝湾和南部岛屿拉扎鲁斯岛等地。

《联合早报》记者前往东海岸公园查看情况，发现东海岸海滩有大片油污，冲上来的海水都被油污染成黑色，空气中也弥漫着汽油的味道。

据观察，国家环境局已经派人到东海岸公园清理油污。在东海岸的公路安全社区公园人流，比起以往周末明显减少。

教育研究中心“圣约翰岛海洋实验室”星期六（15日）下午在脸书贴文说，人们在圣约翰岛（St John’s Island）和拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）附近和周边水域也发现浮油。

贴文提供的照片显示，沿岸一带被大片的黑色油污覆盖，海滩上也出现油污。

此外，本地海洋保护组织Marine Stewards也在脸书发文说，漏油情况已经波及整个吉宝湾码头。贴文中的照片显示，油污扩散到了吉宝湾码头周围游艇的停泊处。

另一张照片则显示，位于拉扎鲁斯岛，有一只翠鸟被油污覆盖全身，导致它无法飞翔。

Terrible oil spill - whole Marina at Keppel Bay is affected. What are the effects on biodiversity? How long will... Posted by Marine Stewards on Friday, June 14, 2024

SJINML ALERT! [PSA] There has been an oil slick spotted on the shores around St John’s Island, Lazarus Island and... Posted by St. John's Island Marine Laboratory on Friday, June 14, 2024

李智陞：公园局人员设围油栏 保护岩石海岸进一步受漏油影响

国家发展部长李智陞星期六到拉柏多自然保护区（Labrador Nature Reserve）视察情况。

他在脸书贴文说，国家公园局的人员正在设置围油栏，以保护岩石海岸进一步受到漏油的影响。“我们正在密切观察情况。由于臭味很浓，建议公众不要靠近。”

政府机构人员也在东海岸、西海岸和圣淘沙的公共海滩进行跟进。

李智陞说，许多人希望能提供援助，当局将在短期内公布联系方式，以供他们联系，有关人士将负责进行协调。