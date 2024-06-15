油污扩散到东海岸公园海滩和南部岛屿等地

廖慧婷

更新 /
更新 / 2024年6月15日 7:29 PM
发布 /
发布 / 2024年6月15日 4:24 PM
东海岸的公路安全社区公园附近海滩星期六（6月15日）出现油污。（杨烨摄）
东海岸的公路安全社区公园附近海滩星期六（6月15日）出现油污。（杨烨摄）

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巴西班让码头船只碰撞造成部分燃油泄漏事件，除了导致圣淘沙海滩出现大片油渍，油污也扩散至东海岸公园、吉宝湾和南部岛屿拉扎鲁斯岛等地。

《联合早报》记者前往东海岸公园查看情况，发现东海岸海滩有大片油污，冲上来的海水都被油污染成黑色，空气中也弥漫着汽油的味道。

据观察，国家环境局已经派人到东海岸公园清理油污。在东海岸的公路安全社区公园人流，比起以往周末明显减少。

教育研究中心“圣约翰岛海洋实验室”星期六（15日）下午在脸书贴文说，人们在圣约翰岛（St John’s Island）和拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）附近和周边水域也发现浮油。

贴文提供的照片显示，沿岸一带被大片的黑色油污覆盖，海滩上也出现油污。

此外，本地海洋保护组织Marine Stewards也在脸书发文说，漏油情况已经波及整个吉宝湾码头。贴文中的照片显示，油污扩散到了吉宝湾码头周围游艇的停泊处。

另一张照片则显示，位于拉扎鲁斯岛，有一只翠鸟被油污覆盖全身，导致它无法飞翔。

李智陞：公园局人员设围油栏 保护岩石海岸进一步受漏油影响

国家发展部长李智陞星期六到拉柏多自然保护区（Labrador Nature Reserve）视察情况。

他在脸书贴文说，国家公园局的人员正在设置围油栏，以保护岩石海岸进一步受到漏油的影响。“我们正在密切观察情况。由于臭味很浓，建议公众不要靠近。”

政府机构人员也在东海岸、西海岸和圣淘沙的公共海滩进行跟进。

李智陞说，许多人希望能提供援助，当局将在短期内公布联系方式，以供他们联系，有关人士将负责进行协调。

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