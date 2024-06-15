未来几个月走访选区 黄总理希望到基层听民意

黄循财总理计划在未来几个月，尽量走访我国所有选区，以亲自与新加坡人接触，听取民意。

黄总理星期六（6月15日）出席2024淡滨尼学习节（Tampines Learning Festival）时，接受媒体访问说：“我刚开始了一系列的国外介绍访问行程，我觉得走访本地选区也一样重要，甚至更重要。到淡滨尼来是这一系列访问的开始，这将持续几个月。”

针对他是否是在为来届全国大选做准备，他回答《联合早报》提问时说，他们会定期访问选区，这与政治日程无关。作为新任总理，他必须更努力，花更多时间在基层，他会尽力走访各个选区。

政府过去曾安排一系列的部长走访选区活动，上一轮在2022年至去年间进行。

星期六正好是黄总理上任一个月的日子，当被问及这一个月来最大的变化是什么，他笑说：“我想可以这么总结，就是工作多了，压力多了，隐私少了，但我会尽力适应和调整，以面对这新的生活。”

谈到隐私，他举例说，过去当部长时，他有时可以不带保安自己外出，戴上帽子大家可能就不认得他了。现在，即使是戴上帽子和口罩，人们还是认得出他，加上有保安跟着，大家就会知道有什么人在附近。

学习节由淡滨尼基层组织主办，现场设有35个展示不同教育资源和创意学习方式的摊位，旨在激发孩童的学习热忱，同时通过活动拉近社区之间的距离。

淡滨尼集选区议员，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、交通部兼永续部高级政务次长马炎庆，以及东北区市长朱倍庆，都出席了活动。随行的还有人民行动党的“新面孔”，淡滨尼基层组织第二顾问、南洋理工大学商学院助理教授陈以君。