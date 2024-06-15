南北线地铁故障 避雷器失修导致控制箱遭雷电击中

两周前的南北线地铁故障，是过去两年来最严重的一次。调查结果显示，电力控制箱被击中，可能是因为避雷器经年累月耗损失修，以致在雷电击中时无法如常运作。

陆路交通管理局星期六（6月15日）在脸书上说，恶劣的天气加上雷击风险拖慢了修复工作，因为SMRT工程师必须亲自走到铁道上隔开损毁的开关，才能恢复供电。

陆交局说，所有户外设备都装有避雷器（surge arrestor），以避免雷击等电涌情况。在这次的事件中，除了电力控制箱外，附近其他设备都没有受损。电力控制箱配有的避雷器可能因为耗损，而无法正常运作，当局会与业者合作检讨避雷器的维修频率。

本月3日傍晚5时46分，克兰芝地铁站月台旁的电箱遭闪电击中起火，导致南北线油池和兀兰之间的列车服务中断约两小时。由于当时正值下班尖峰时段，油池站内外因此挤得水泄不通。

陆交局说，这次的事故比过去两年的其他重大地铁服务中断事故更为严重，因为它发生在繁忙时段，而且列车服务因为电力控制箱受损而无法运作。在过去的其他事故中，一些发生在非繁忙时段，一些是列车可以减速运行。

SMRT在事发后约10分钟启动了接驳巴士服务，首七辆巴士在晚上6时27分抵达，受影响乘客也可以免费乘搭48辆一般巴士。不过，接驳巴士平均每辆只能接载80至120名乘客，地铁则能载1000至1200名乘客，所以无法及时疏散人群。