凌晨无执法员取缔违规停车？陆交局：公众可随时举报

一名有地住宅屋主抱怨货车停屋前导致他无法驶出屋外，并声称无法向陆路交通管理局投诉，因为当局没有全天运作。对此，陆交局发贴文澄清该说法并不正确，公众随时可拨打当局的24小时热线或通过官方应用反映违规停车情况。

这名住在巴耶利巴路上段有地住宅的事主Thomas Tong上星期一（6月10日）在TikTok上载视频，申诉上星期六（8日）凌晨1时许有一辆货车停在他家大门前，导致他无法把汽车驶出屋外。

他称由于陆交局并没有24小时运作，他唯有报警，但警方也不受理。他抱怨有地住宅屋主碰到这类情况，尤其在下班后时间，往往无能为力。

陆交局星期六（15日）晚上发布脸书贴文澄清，事主指陆交局执法单位过了下班时间没有运作的说法不正确。

公众一旦碰到违规停车或阻碍交通等事件，随时可通过SG生活助手（LifeSG）和社区事务署的“一联通”（OneService）应用，或拨打陆交局24小时的违规停车执法热线1800-338-6622，反映情况。

陆交局也说，这类案件不属于警方管辖范围。如果警方接到这类通知，会把案件转交陆交局。

针对违规停车导致严重阻碍，陆交局会先尝试联络违规停车的车主，要求对方把车辆移走。如果联络不到车主，造成阻碍的车辆会被拖走。

针对上述事件，陆交局执法人员接到警方通知后，当天凌晨1时40分和3时到事发现场，但已找不到挡路的货车。尽管如此，陆交局会对货车车主采取行动。

陆交局提醒驾车人士遵守交通规则，避免对其他公路使用者造成阻碍，威胁他人安全或对他人造成不便。违反交通规则者将受到惩罚。