马西岭和淡滨尼本月推出新组屋 等候时间约三年

本月的预购组屋销售活动将推出位于马西岭和淡滨尼西的项目，两者的平均等候时间约三年。其中，马西岭新组屋的等候时间稍短一些，只有两年11个月，是建屋发展局今年推出的首批等候时间较短的组屋。

建屋局将等候时间少于三年的单位归类为等候时间较短的组屋，并于去年承诺从2025年起，每年会推出2000至3000个这类单位。

建屋局于星期天（6月16日）发布的文告指出，在同各政府部门及建筑业者紧密配合后，得以提前一年达成目标。包括本月销售活动的790个马西岭组屋单位，以及将在10月销售活动中推出的另外2000多个单位，建屋局单是今年就会提供超过2800个等候时间较短的新单位供申购。

根据文告，马西岭和淡滨尼西的项目将会有二房式灵活单位至五房式的不同房型，以迎合不同购屋者的需求。

坐落于马西岭巷和海军部路交界处的Marsiling Peak I项目，将有三座组屋，楼高介于31至35层。该项目除了离邻里公园及海军部公园不远，也毗邻马西岭阁邻里中心（Marsiling Court），居民只须走几步路就能到巴刹和熟食中心。

此外，兀兰关卡就在附近，部分单位将能眺望柔佛海峡。这个邻里同兀兰北地铁站的直线距离为约1公里，距离兀兰地铁站则约为1.4公里。

淡滨尼西项目建四座组屋 560个单位供申购

Tampines GreenTopaz邻里将设有超级市场、商店、小吃店及学前教育中心，为居民提供生活上的便利。（构想图/建屋局提供）

坐落于淡滨尼1道和淡滨尼92街交界处的Tampines GreenTopaz项目，则会有四座组屋，楼高为12和13层，共有560个单位。其中一座组屋将有24个租赁单位。

这个新邻里将开设超级市场、商店、小吃店及学前教育中心，为居民提供生活上的便利。该处毗邻淡滨尼战备军协俱乐部，也相当靠近淡滨尼西地铁站。居民将能沿着公园连道，步行或骑脚踏车约2公里，到勿洛蓄水池公园。