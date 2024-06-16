圣淘沙海滩清理工作持续 餐馆景点照常开放

撞船事故导致多处水域出现油渍，圣淘沙海滩的清理工作仍在进行，三个海滩继续开放，但依旧禁止水上活动和游泳。

《联合早报》星期六（6月15日）报道，巴西班让码头发生船只相撞事故后，圣淘沙、南部岛屿和东海岸等多处水域出现大片油渍，其中圣淘沙的海滩全面关闭清理，并禁止人们进行水上活动。

《联合早报》记者星期天（16日）早上走访时注意到，丹戎海滨的汽油味较为浓烈，至少15名员工在那里清理，将黑色的沙子铲进袋子内。原本漆黑一片的海面，已变得较为清澈，看不见油渍。西乐索和巴拉湾海滩虽然可闻到些许汽油味，但沙滩相对来说较为“干净”。

三个海滩的餐馆多数照常营业，客人不少。当中，西乐索和巴拉湾海滩也有不少人在玩沙，或者拍照留念。

从中国来的游客苏荷（32岁，餐饮业）受访时说，自己和朋友早就计划好到西乐索沙滩野餐。“我们本来是昨天要来的，但气味有些重，今天再来时就没问题了，所以就坐下来野餐，之后才去别处游玩。”

圣淘沙发展局星期天上午11时37分左右在脸书发文，并附上员工清理海滩的照片。当局指出，位于海滩的餐馆和景点依旧开放。

海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局和圣淘沙发展局星期六发出联合文告说，为了方便清理工作，除了圣淘沙海滩外，其他海滩包括东海岸公园的海滨（B区到H区）和拉柏多自然保护区（码头和岩石海岸）也关闭。

除了圣淘沙海滩外，其他海滩包括东海岸公园的海滨（B区到H区）和拉柏多自然保护区（码头和岩石海岸）也关闭。（关俊威摄）

联合文告建议公众不要靠近这些地方，以方便清理工作。“餐饮场所、赛道、运动场和脚踏车道将继续开放。国家环境局也在监测其他海滩的水质。”