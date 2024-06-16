东海岸油污情况改善 公众：水上不见黑色油渍 空气无异味

东海岸部分海滨因出现油污得关闭清理，但公众游兴不减，依旧前往东海岸公园运动和进行其他活动，那里星期天早上已无明显异味，水面也不再有大片油渍。

巴西班让码头6月14日（星期五）发生船只相撞事故后，圣淘沙、南部岛屿和东海岸等多处水域出现大片油渍，其中，东海岸公园的海滨（B区到H区）关闭清理。记者星期天（16日）走访东海岸勿洛码头及东海岸人工湖美食村附近的海岸发现，部分沙滩虽然仍呈黑色，水面上已没有大片的黑色油污，只剩油光。空气中也不再散发浓烈的油味。

大多受访公众指出异味不显著，到访人潮也看似与往常周末一样，并认为或许是因为凌晨下雨的缘故，冲淡了味道和水上的油渍。

体育教练叶振莲如同往常，一早就到东海岸公园准备户外教课，但最后因地上太湿滑，取消上课。“其实我们觉得如果没有下雨的话，油味可能会更重，但是今天来的时候没有闻到什么味道。”

她也指出，有看到海滩上仍有浅浅的黑色，但不像从前一晚报道中看到的那么严重。

陈丽婷（39岁，公务员）和莫加娜（Mogana Priya，42岁，公务员）是东海岸公园的常客，每个星期都会到公园运动。

莫甘娜说， 海滩的情况比前一天好多了，且自己通常只会使用跑道，不会到海滩周围，所以影响不大。

两人也都认为周末人潮与往常相同，就算有所减少也可能是因为下雨的缘故，不是因为漏油事故。

住在公园对面的黄美仪（48岁，财务总监）一家四口早上也到公园活动。她受访时正和女儿在海域旁的草地打排球。

她星期六（15日）从新闻报道得知东海岸受油污影响，所以已计划好，到公园后若情况没改善或味道太重，就会折返回家。

但她说，其实油污和味道都不太明显，得特地去注意才能看得见水上有油光；空气中也几乎没有什么异味，不像前一天连在家中都闻到相当浓的味道。

商家：客流量比平时少

不过，受访商家观察到星期天的生意不同平常，前来消费的公众有减少。

在脚踏车出租店Bike Stop工作的多米尼克（Dominic Navarra，33岁）认为到访公园的公众比其他周末要少，而且与往常相比，来租脚踏车的人也不多。

他说：“我不能很确定（人潮减少）是因为事故的原因，但可以肯定的是，平常星期天的人潮是很多的。”