销售员骗钱落网 保释后继续行骗

装修材料公司销售员骗顾客钱，丢了工作又被捕，三度保释在外期间仍不断行骗，67人损失近8万元。

24岁马来西亚籍被告陈凯文（译音）面对12项欺骗控状，日前被判监两年四个月。

案情显示，被告2021年年底受聘于一间装修材料公司担任销售员，由于当时缺钱，所以打算骗顾客钱应急。

他从同年11月开始，以公司户头星期六无法收款、可以给予折扣等借口，前后欺骗四名顾客转了超过1万1000元给他。

一名顾客2022年7月22日联络被告，想为厨房工作台安装固体表面（solid surface），被告骗顾客把钱直接汇到他的户头里，而为了瞒天过海，他还安排员工到场量厨房台面的尺寸。

顾客听信谎言，把钱汇给被告，直到装修材料公司打电话追讨款项时，才发现上当，而且受害者不止他一人。被告同年7月25日被控上法庭，不过他在保释期间继续干案。

装修材料公司8月报警，被告转而在网购平台Carousell登广告行骗。2022年10月31日，他谎称提供为工作台安装台面的服务，六名顾客联络他，并转了6091元。

一直到2023年1月，他以同样手法骗了14人1万6300元，而在这期间，他已经两次被捕并获得保释。

2021年12月10日至去年3月10日间，被告共骗了67名受害者7万8619元。

弃保潜逃期间设租房骗局

法庭因被告未出席去年1月25日的聆讯而发出逮捕令，潜逃期间，被告又萌生起设租房骗局的念头。

他截图Carousell出租房间和住家单位广告，加入自己的联络方式后，将广告上载到脸书。租客有意看房时，被告就会谎称说房间或单位很抢手，必须先支付定金或一个月的租金才能看房。

上述67名受害者中有49名是外籍人士，他们坠入租房骗局，将5万1010元汇到被告指定的户头。

向16名朋友借户头接骗款

案情披露，被告向16名朋友谎称没有银行户头，希望朋友把户头借出来，然后把骗款提出来交给被告。

调查显示，被告把骗来的钱全花在个人开销上，包括买酒以及支付酒店住宿费等，至今没有赔偿受害者损失。