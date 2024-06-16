政府与海洋生态园之友义工 调查漏油事件对岛屿影响

政府人员星期天（6月16日）与海洋生态园之友义工到南部岛屿、圣约翰岛和拉扎鲁斯岛，调查和监测漏油事件对这些岛屿的影响。

巴西班让码头星期五（14日）发生船只相撞事故，导致其中一艘船燃油泄漏。受潮汐流影响，经处理的油污扩散至圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部群岛和东海岸公园等海岸线，当局已关闭多个海滩方便清理工作。

国家发展部长李智陞星期天下午在脸书发文说，他们可能会动员一些义工，协助同事进行海滩边界巡逻及其他工作，以及之后的栖息地与生物多样性调查。

他透露，截至星期天中午12时，已有近1400名公众报名协助应对漏油情况，对此他表示感谢。

不过，李智陞说，出于工作性质和公共安全考量，他们可能无法动员所有人，但将通知大家最新进展。

与此同时，政府机构和专业团队也在受影响的公园、海滩和自然保护区进行清理工作。