金管局和商业事务局对海庭巴西贿赂案展开联合调查

针对2014年巴西巨额贿赂案一案，新加坡金融管理局和商业事务局向海庭（Seatrium）要求进一步信息，以进行调查。

海庭星期六（6月15日）向新交所披露这一消息。海庭表示，公司是在星期五（14日）晚上接到当局通知，将调查公司及其高管是否触犯证券及期货法令、以及贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

海庭由胜科海事与吉宝岸外与海事去年2月合并组成，并在同年4月改名为海庭。

2014年，巴西启动名为“洗车行动”（Operation Car Wash）的大规模反腐调查，在巴西开展业务的胜科海事与吉宝岸外与海事因巨额行贿被查。

今年2月，海庭宣布，与巴西当局就“洗车行动”反腐调查达成原则性和解协议，和解金额为6亿7070万巴西雷亚尔（约1亿8240万新元）。

今年3月，海庭又宣布，与新加坡总检察署达成延缓起诉协议。根据协议，新加坡当局向海庭施加罚金1亿1000万美元（约1亿4821万新元）。总检察署同意，海庭向巴西当局支付的款项中，最多5300万美元可抵扣罚款。因此，海庭最终须向新加坡当局缴纳罚款5700万美元。

对于此次金管局和商业事务局的最新调查，海庭表示将全力配合，并将在有重大进展时作出汇报。