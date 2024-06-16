英康保险与安联就股份收购展开磋商

英康保险（Income Insurance）正与德国安联保险集团（Allianz）就英康保险的股份交易进行磋商。

英康保险星期五（6月14日）晚间在新交所披露这一消息。英康保险强调，不保证交易会实现，也不保证能达成任何最终协议或有约束力的协议。

《海峡时报》援引消息人士称，安联保险预计将收购英康保险的大量股份，并已就此事向新加坡金融管理局提交申请，当局也已要求更多交易信息。

安联是德国最大保险公司，也是全球最大金融服务集团之一，在近70个国家拥有约1亿2500万个人和企业客户。英康保险则是在新加坡市场占据重大市场份额的本土保险业者。

英康保险为超过170万新加坡公民和永久居民提供保险产品，包括人寿保险、普通保险和健康保险。

根据新加坡普通保险协会（GIA）数据，2023年，英康保险在新加坡的普通保险领域保持首位，承保保费总额为4亿9200万元，占新加坡9.5%的市场份额。

而安联的排名从2022年的第22位升至2023年的第16位，占新加坡约2.1%的市场份额。

新加坡普通保险协会数据还显示，安联保险新加坡（Allianz Insurance Singapore）在本地运营的40家保险公司中亏损最多，2023年的承保损失约为2170万元，而英康保险同期取得6900万元的承保利润。

截至去年底，安联在新加坡拥有129名全职员工，英康保险拥有约2000名全职员工。