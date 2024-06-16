漏油事故：挖泥船通报引擎和操舵系统失控 与加油船发生碰撞

悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA星期五（6月14日）因通报引擎和操舵系统失控，与悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR发生碰撞，导致后者其中一个燃油舱破裂，低硫燃油泄漏。

受潮汐流的影响，部分油污扩散至圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部岛屿、滨海南码头和东海岸公园等南部海岸线。姐妹岛海洋生态园截至星期天下午1时30分未发现浮油，但附近水域出现油膜。

圣约翰岛、拉扎鲁斯岛和龟屿岛上的海滩将关闭以进行清理工作，为预防更多油污扩散至海岸，当局接下来几天会多部署1600米的围油栏。

截至星期天（16日）下午，已有超过1500名公众主动报名协助应对漏油情况，一些人将在西海岸和东海岸公园留意情况和巡逻。

根据海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局和圣淘沙发展局星期天的联合文告，有关机构已部署超过250人支持海滩和海岸线清理工作，包括来自漏油应对服务合作公司Oil Spill Response Limited超过50名专业工作人员、50名公园局人员，以及其他清洁和政府人员。

近1500米的围油栏自星期五陆续装在圣淘沙三个海滩、吉宝湾滨海俱乐部、拉柏多自然保护区附近、东海岸公园和西海岸公园。接下来几天，当局还将多铺设1600米的围油栏，防止油污进一步扩散到海岸。

为了方便清理工作，东海岸公园B区至H区的海滩，以及拉柏多自然保护区码头和岩石海岸昨天已宣布关闭，但包括餐饮场所等其他地区仍对外开放。

圣约翰岛、拉扎鲁斯岛和龟屿海滩也已关闭至另行通知。圣淘沙西乐索、巴拉湾和丹戎海滩只禁止游泳等海上活动。

西海岸公园虽然未发现受到漏油影响，但已部署义工留意现场情况，东海岸公园星期一起则会有义工巡逻。这些义工还将进一步协助共享信息和通报受影响的野生动物和区域。

两艘涉事船只的船长和船员正在协助海事局的调查。海事局也与MARINE HONOUR保险公司British Marine合作，为受影响者建立第三方索赔联系。若希望查询索偿相关事宜，可联系marinehonour@helmsmanlaw.com。