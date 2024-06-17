超市现切现卖100公斤龙趸鱼 引公众围观

重达100公斤的巨型龙趸鱼星期一（6月17日）早上在宏茂桥坊平价霸级超市现切现卖，吸引不少公众围观。

《新明日报》上个月报道，该超市之前在五一劳动节售卖一条长度如同四五岁孩童高度的51公斤巨型龙趸鱼，开卖一小时后就售罄。

星期一是哈芝节公共假日，平价超市再次推出巨型龙趸鱼，重量比之前的多一倍。据了解，这次的龙趸鱼同样来自印度尼西亚深海，在海域里已生长五年至八年，相等于人类的30岁至50岁。

平价集团发言人卢凯杰受访时说，这条大鱼耗了五六天时间才运抵我国。这么大的龙趸鱼可说是前所未有，肉质也较为肥美。

重达100公斤的大鱼原本预计由三名职员来处理，但鱼真的太大，最后得出动七八名员工合力。

根据记者观察，这条巨型龙趸鱼摆放在桌上后，就吸引许多顾客围观讨论。几名工作人员则小心翼翼地为龙趸鱼进行切割程序，并在处理好后即刻在超市里售卖，每100克卖4.99元。

公众：抢鲜排队买

由于星期一是公共假日，超市的人潮不少。巨型龙趸鱼的出现吸引不少公众目光，有人拿起手机拍照，也有人立即排队购买。

第一个买家欧先生（80多岁）告诉记者，难得有这样的大鱼，于是花了约27元购买品尝。

公众杜先生（74岁）则说，之前都只是在网络和电视上看过这么大一条鱼，如今终于在超市亲眼目睹大鱼被处理切片的过程，觉得很新奇。

另一公众梅彩娥（72岁）说：“第一次见到那么大条的鱼，确实很兴奋，不过价格贵了点，我还在考虑要不要买。”