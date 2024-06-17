淡马锡向澳大利亚ETF管理公司投资2.68亿元

淡马锡将向澳大利亚交易所挂牌基金（ETF）管理公司Betashares投资最高达3亿澳元（约2亿6800万新元），以推动Betashares在澳大利亚和海外的产品扩张。

Betashares在星期一（6月17日）宣布这一消息。通过这笔投资，淡马锡将持有Betashares未公开的少数股权，成为股东。

Betashares是澳洲最大ETF管理公司之一。其官网显示，Betashares管理超过380亿澳元资产，为澳洲超过100万投资者提供服务。

淡马锡是Betashares股东名单上的第二个海外投资方。2021年，波士顿私募股权公司TA Associates收购了由Betashares创办人兼总裁维诺库尔（Alex Vynokur）持有的大部分股份。

根据Betashares公布的数据，受150亿澳元净流入的推动，澳洲ETF行业市值在2023年达到1775亿澳元。

维诺库尔表示：“鉴于金融服务业正在发生结构性变化，Betashares在未来10年及以后的市场定位非常有利。”他补充称，淡马锡对这一行业的机遇也有类似的评估。

他说：“淡马锡的投资将有助于加速我们下一阶段的进程，无论是通过自然增长，还是通过收购和战略投资。”