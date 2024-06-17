新科工程获欧洲总值超过1亿元弹药合同

新科工程（ST Engineering）赢得超过1亿元的弹药合同，其中包括来自欧洲新客户的北约（NATO）标准155毫米弹药合同。

新科工程星期一（6月17日）发文告宣布这一消息。新科工程表示，155毫米弹药合同通过竞标获得，标志着集团在弹药领域业务的关键扩张。

文告说，155毫米弹药的一个关键特点是严格遵守北约联合弹道谅解备忘录和标准化协议（STANAG）的要求。该弹药系统能够使用标准北约155毫米/39口径火炮攻击30公里范围内的目标，以及使用155毫米/52口径火炮可攻击39公里范围内的目标，拥有卓越的射程和效能。

155毫米炮弹在二战后被采纳为北约标准口径，之后成为全球军事主要炮弹口径之一。155毫米炮弹也是当前乌克兰战场需求量最大的炮弹。

根据《华尔街日报》今年1月报道，军事专家估计，乌克兰每月需要20万枚155毫米炮弹来与俄军作战，但美国的产能约2万8000枚，远不能满足需求。

以巴冲突爆发后，由于155毫米炮弹也是以色列军队使用的主要炮弹，市场需求再被推高。

今年1月，北约签署一份价值11亿欧元的155毫米火炮弹药合同，其中部分炮弹将供应给乌克兰。

新科工程表示，赢得155毫米弹药合同，凸显了集团在弹药领域的竞争优势，以及全球国防军队对其尖端解决方案的日益信任。并且，它还反映了集团作为北约值得信赖合作伙伴的地位。

除了155毫米弹药外，新科工程还收到欧洲客户的40毫米弹药订单。文告说，新科工程是40毫米弹药领域的领先供应商，拥有超过58种型号产品目录，以及定制弹药以满足40多个国家客户独特作战需求的工程能力。

155毫米和40毫米弹药订单均在今年4月至6月初获得，总价值超过1亿元。新科工程股价上星期五（14日）闭市报3.98元，跌1.49%。