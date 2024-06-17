仄爪哇湿地公园等生态敏感区部署围油栏 防油污影响生态

有关当局为以防万一，预先在乌敏岛仄爪哇湿地公园、白沙公园和科尼岛部署围油栏，防止那里的生态受到油污的影响。

国家发展部长李智陞星期一（6月17日）傍晚在脸书发文，同公众汇报巴西班让码头船只碰撞事故的后续情况。

他指出，截至星期一上午，西海岸公园外的海面上没出现油膜。姐妹岛海洋生态园的潟湖同样没有油膜的踪迹，但潟湖外的水域有油光。

樟宜海军基地外的水域星期一已经有油污出现。“我们正预先在乌敏岛仄爪哇湿地公园，以及白沙公园和科尼岛的生态敏感区，部署好围油栏。”

李智陞透露，科学研究人员以及海洋生态园之友（Friends of Marine Park）的志愿者星期天（16日）在圣约翰岛和拉扎鲁斯岛展开生态考察，结果显示船只碰撞事故导致的油污情况目前尚未对这两个地方的海洋生态造成严重影响。

“我们会继续密切关注油污对珊瑚和野生动物在内的海洋栖息地，所产生的直接影响。”

他说：“国家公园局也会监测生态环境自行修复的情况，并且评估是否需要展开栖息地修复工作。如果有必要，我们可能在油污清理工作完成后，动员志愿者展开潮间带考察（intertidal surveys）。”

李智陞也感谢公众在这次事故中积极提供协助。一些人帮忙在东海岸公园和西海岸公园巡逻，公共卫生理事会的志愿者星期一也到东海岸公园帮忙。

他呼吁公众为了安全着想，暂时不要到海滩去，因为海滩的清理工作需要由专业人员进行。