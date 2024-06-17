巴士电单车相撞 兀兰关卡出境时间一度延长

新柔长堤巴士与电单车相撞，影响兀兰关卡出境交通，现已恢复正常。

新加坡移民与关卡局星期一（6月17日）傍晚6时20分时在脸书发文称，兀兰关卡前往苏丹依斯干达大厦（新山关卡）方向发生车祸，导致三条车道中的一条封闭。从兀兰关卡出境的旅客出境时间料延长。

目击者方绍锗（23岁，室内设计师）告诉《联合早报》，据他观察，车祸是汉达英达巴士（Causeway Link）和一辆电单车相撞导致，他路过时看到巴士刮损严重，并且爆胎，而电单车则被撞倒在地。

他也说马路一度堵塞：“有朋友搭巴士回新山，等了一个小时。”

移民与关卡局晚上7时53分更新脸书称受影响车道已重新开放，所有车道恢复正常。

另外，长周末即将结束，不少公众正准备从马来西亚返回新加坡，Checkpoint.sg显示我国关卡出现车龙，截至晚上7时30分，兀兰关卡入境时间约90至130分钟。