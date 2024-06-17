每日检测结果显示 油污事故没影响空气质量

巴西班让码头船只碰撞事故导致的油污扩散情况并没有对空气质量造成影响，出现油污的区域的空气质量维持在安全水平。

船只碰撞事故上星期五（6月14日）发生，涉及事故的加油船的其中一个燃油舱破裂，因而泄漏低硫燃油。

新加坡海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局、公用事业局、圣淘沙发展局，以及新加坡食品局于星期一晚上（17日）发出联合文告，汇报船只碰撞事故的最新进展。

根据文告，事故发生的隔天起，环境局就每天在圣淘沙、东海岸公园和拉柏多自然保护区的受影响区域，展开空气质量检测，确保公众和参与油污清洁工作人员的安全。

每日空气质量检测的检测内容包括苯（Benzene）、乙苯（Ethylbenzene）、甲苯（Toluene），及二甲苯（Xylene）。这类挥发性有机化合物常见于加油燃料和其他石化产品中。

到目前为止，受影响区域的空气质量都非常良好，处于安全水平。

此外，环境局也在新加坡多处监测挥发性有机化合物常的环境水平，并没发现异常现象。

劝请公众暂不要到樟宜海滩游泳

当局呼吁公众暂时不要到樟宜海滩的水域游泳，或进行同海水有接触的活动，直到另行通知为止。由于细菌总数上升，当局今年初已经为白沙海滩和三巴旺海滩发布同样的通告。