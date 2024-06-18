星期二开盘可关注股票

在大型科技股的带动下，星期一（6月17日）隔夜美股全线上涨。其中，标普500指数上涨0.77%,，报5473.23点，再创新高。纳斯达克指数和道琼斯工商指数分别上涨0.95%和0.49%，报17857.02点和38778.10点。

新加坡海峡时报指数星期一因假期休市。指数在上星期五（14日）下跌26.98点或0.81％，收报3297.55点。全场成交量12亿1000万股，总交易额8亿3516万元。上升股247只，下跌股317只。

亚太区域股市星期二（18日）开盘全部上扬，东京和首尔分别上涨1.04%和0.92%，悉尼也涨了0.61%。

星期二可关注的本地股票：

1. 针对股东Quarz资本（Quarz Capital）上星期五有关债券发行“高度不正常”或“阻碍内化”的指控，胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）星期一发布文告，否认了即将发行的与可持续发展相关的债券将信托置于“财务危险”之中，也没有“复杂化和阻碍”其内化进程。此外，信托受托人也表示，信托的债券发行不会影响信托的内化。Quarz资本在指控表示，信托即将发行的1亿元五年期可持续发展债券是不正常和不寻常的，因为信托已在5月获得1亿元的四年无担保贷款，来再融资10月到期的贷款。信托上星期五闭市报0.35元，跌1.41%。

2. 大东方控股（Great Eastern）开市前宣布，要约人华侨银行对大东方所提出的每股25.6元要约价已是最终价格，将不会再提高。同时，要约截止日期为7月12日，也不会再延长。目前，要约方合计约占集团股份总数的89.01%。大东方控股星期五闭市报26.5元，跌0.27%。

3. 勘探与开采黄金维利顿资源（Wilton Resources）开市要求暂停交易，具体原因有待公布。公司股价上星期五闭市涨7.14%，报0.015元。

4. 金明创新（Kingsmen Creatives）在马来西亚的子公司Kingsmen Projects于6月11日收到债权人律师有关清盘的要求，该要求涉及债权人的172万令吉（约49万新元）款项，相关听证会将在8月19日举行。金明创新上星期五闭市跌1.72%，报0.285元。