涉操控僵尸网络男子 再次拒绝引渡美国受审

涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络的男子王云禾，星期二（18日）继续表示拒绝被引渡到美国，辩方律师要求多点时间接受客户的指示，获得法官批准，案件展期至下周一（24日）再次在国家法院提堂。

中国籍男子王云禾（35岁）被指经营和操控的全球最大恶意软件“911 S5”僵尸网络（botnet），并且侵入全球近200个国家的微软电脑的1900多万个网际协议地址，当中近61万4000个在美国境内。

“911 S5”僵尸网络通过虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称VPN）散播恶意软件。受害者以为自己下载的是合法的VPN，实则里头含有恶意软件，让犯罪团伙能够操控受害者的电脑，形成所谓的僵尸网络。

根据美国司法部所发出的信息，王云禾将僵尸网络售卖给网络罪犯，从2018年至2022年7月间至少获利9900万美元（约1亿3400万新元）。

我国警方和总检察署从2022年8月起，便与美国司法部和联邦调查局合作。由于新美签有引渡条约，我国警方在美国要求下，在5月24日展开行动，逮捕王云禾。案件于5月31日首次在国家法院提堂，当时王云禾向法庭表示拒绝被引渡到美国。

星期二（18日）早上，案件第四次提堂，王云禾拒绝被引渡的立场不变。王云禾的代表律师黄远翔告诉法官，仍需要时间接受客户的指示，要求案件展期，获得批准。