国际创意思维调查我国学生名列第一 但较多学生自觉能力不足

新加坡中学生在国际学生评估项目中的阅读和数理测试名列榜首后，也在最新公布的创意思维项目取得佳绩，在全球64个参与评估的教育体系排名第一。

不过，有较多本地学生觉得自己不够有创意，对自身创意能力有信心的学生比率低于平均值。

经济合作与发展组织（OECD）星期二（6月18日）公布2022年国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）的创意思维调查结果。新加坡参与调查的6606名15岁学生来自149所中学和15所私立学府，是同一批于2022年接受阅读、数学和科学测试的学生。经合组织在每三年一轮的评估中会增添“创新”类评估项目，其中有64个教育体系选择参与这一轮的创意思维调查。

学生须回答不同题型，根据情况提出点子，分别测试他们提供多样化点子、创新点子、评估，以及改进点子的能力。

新加坡学生在创意思维项目取得41的平均分，高居第一，经合组织国平均分为33分，最高分为60分。韩国和加拿大分别排名第二和第三。

教育部在文告中指出，近六成（58％）本地学生有“顶尖”表现，即达到5和6这两个最高等级，比率高于经合组织平均的27％。与此同时，表现弱（等级2或以下）的本地学生占6％，低于经合组织国平均的22％，也是各体系中最低的。

相较于其他地区学生，我国经济阶层属最低25％的学生也交出好成绩，取得36平均分。这比经合组织国经济阶层最低25％学生取得的平均分28高，也比经合组织整体平均的33分高。

我国经济阶层属最高25％的学生则取得45分（经合组织国平均为38分），这意味经济阶层最高与最低的本地学生表现有平均九分的差距，与经合组织国的10分差距相近。

本地学生大多对自己的创意缺乏信心

除了测试，学生也参与问卷调查，以了解学生对创意思维的看法、学校和家庭在这方面的影响等。调查反映，本地学生大多对自己的创意缺乏信心。47％学生觉得自己能创作有创意的故事，低于经合组织国平均的61％；43％学生觉得自己能发明事物，低于经合组织国平均的57％。

教育部指出，这可能是因为学生在创意方面未获得很明确的反馈，这类评估工具也不多。此外，本地学生一般较谦虚，反应可能有所保留。学校和家长可以携手合作提升孩子在这方面的自信。

根据调查，学生对创意活动有正面和积极态度。约八成学生也反映，教师重视并鼓励创意思维，比率比经合组织国平均高。

教育部说，调查结果肯定了我国教师和课程设计在培养创意思维的重要角色，希望结果也可以给学生和社会人士更大的信心来看待本地学生的创意思维。当局将分析报告，继续从课程设计和教师培训方面，进一步加强培养学生的创意思维。

新加坡曾于2012年在PISA创意解题能力项目与韩国同时排名第一。我国也于2015年和2018年分别在协作式解题能力，以及全球素养项目高居榜首。