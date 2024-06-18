法国废料处理公司以6.05亿元收购新加坡ECO公司

法国废料处理公司Seche Environment宣布以6亿零500万元收购设在新加坡的有害废料处理公司ECO Industrial Environmental Engineering。

Seche在星期一（6月17日）发表文告说，公司已同拥有ECO的100%股权的中国北京首创生态环保集团（Beijing Capital Eco-Environment Protection Group）签署买卖协议。

Seche总裁塞奇（Maxime Seche）说：“ECO能为我们的所有业务提供一个在亚太区取得显著增长的平台，从循环经济到有害废料处理和环境服务。这是能加快推行我们盈利增长策略的重大举措。”

路透社较早前报道，有意收购ECO的公司包括国际基础设施投资者如英联投资（Actis）和 I Squared Capital。

文告还说，ECO是新加坡最大的有害废料处理公司，市场份额达32%。公司去年的销售额达9600万元，调整后的息税折摊前盈利（adjusted EBIDTA）为4100万元。

公司目前聘有300名员工，能提供一条龙服务，包括收集有害废料、运输、废料再生和处理。

这笔交易必须获得首创集团股东在特别股东大会上表决通过才能生效。