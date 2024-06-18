本地股市星期二早盘微涨0.16%

在隔夜美股的带动下，新加坡海峡时报指数星期二（6月18日）早盘截至中午12时上涨5.24点或0.16%，报3302.79点。指数最高点达3314.16点，最低点为3299.96点。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁在接受《联合早报》采访时说，美国大型科技股推动隔夜美股上涨，提振新加坡和亚太区域市场。不过，由于新加坡缺乏晶片公司，而银行股已处于高位，估计后期上涨动能有限，大概率会高位震荡或小幅下跌。

美国财富管理公司Main Street Research创始人德默特（James Demmert）认为，因公司盈利改善加上美联储降息的推动，标普500指数在年底前可能触及6000点。

亚太地区其他主要股市全部走高。东京和悉尼各涨0.99%和0.97%，涨幅居前；首尔、吉隆坡、上海和深圳的涨幅介于0.26%至0.84%；香港则下滑0.36%。

蔡伟仁说，预计人工智能仍将是今年各国股市的主旋律，有这类股票的区域市场有望保持强势。

30只海指成份股中，18只上涨，11只下跌，一只持平。

领涨的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和新科工程（ST Engineering），前者涨2.74%至28.08元，后者起1.51%至4.04元。

跌幅最大的是海庭（Seatrium）和华业集团（UOL），分别滑落7.19%和2.09%，报1.55元和5.16元。