市面出现多款高价榴梿 每公斤可达58元引热议

又到榴梿飘香季，有摊贩搞噱头，亮出“飞机猫”、“黑金皇”、“青皮王”、“松鼠王”等，有些每公斤售价从48元到58元不等，引起热议。

热心读者通知《新明日报》，指最近市面上出现了许多榴梿品种，更有些罕有的猫山王品种，价格每公斤高达58元，令人咋舌。

记者走访芽笼一带的榴梿摊，发现有摊贩售卖“青皮王”、“黑金皇”，每公斤从48元到58元不等，并打着冠军榴梿等名堂售卖。

此外，牛车水丁加奴街的一家水果摊，也引进了“松鼠王”，同样打着“稀有品种、百年老树、特选品种”等名堂，售价是每公斤58元，也有盒装售卖，价格也是58元。

店员透露，“松鼠王”货源较少，属于稀有品种，价格比一般榴梿来得高。不过谈起口感，他说，因人而异，价格贵不代表就能迎合顾客口味，光顾的顾客大多以游客为主。

克罗士街上段的榴梿专卖店“正宗猫山王老树”，店面售卖的“飞机猫”榴梿，每公斤要价48元。（庄耿闻摄）

另外，记者也前往克罗士街上段的榴梿专卖店“正宗猫山王老树”，店面售卖的“飞机猫”榴梿，每公斤要价48元。老板张朝胜受访时说，所谓的“飞机猫”，其实是猫山王品种，属于高山老树，因早期常年出口到香港、中国等地，之后引入新加坡，才特此命名。

“这是‘坐飞机出国’的猫山王，我们以他们的出口价进货。这些都属于A果，产地是彭亨劳勿，施肥也会比一般来得更多。由于出口到国外，算是极品中的极品。”