五私会党员“惩罚”少年 逼脱衣喝尿还划伤

17岁私会党成员不满16岁少年骚扰其女友人，找来四友人埋伏于停车场厕所，逼少年脱衣、喝尿，还用刀划伤他，星期二（6月18日）早上判缓刑监视两年。

被告早前在庭上承认一项持械骚动与一项刑事恐吓的控状，另一项滋事打架的罪名则交由法官下判时一并考虑。

由于被告未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和资料。根据案情，被告与另四名年龄介于16岁至18岁的同伙都是私会党成员。

2023年3月，被告与其他同伙见面，说受害者一直在骚扰他的女友人，想让他们陪他一起围殴受害者。3月16日，被告用朋友的社交媒体账号私信受害者，约对方去武吉巴督东5道第241A座组屋的多层停车场顶楼厕所性交，受害者信以为真而同意。

20日，被告一行人在约好的停车场见面，被告带了一把巴冷刀，还让两名同伙在一个瓶子里撒尿。被告随后藏在厕所里，其他人则在靠近厕所的楼梯埋伏。

受害者傍晚6时30分抵达，当他敲厕所门时，被告打开门后就一把将他拉入内，另外四人也跟着进了厕所。

被告把巴冷刀抵在受害者的颈上威胁对方脱光衣服，还说若在他抽完烟后，受害者还没脱光的话，他就会用巴冷刀让受害者见血。被告也将装有尿液的瓶子递给受害者要他喝下，受害者十分惊恐，只能照做。接着，被告用巴冷刀从受害者左肩往下划，导致对方左胸出现一条血痕，一名同伙则对受害者拳打脚踢。被告之后让受害者穿上衣服，几人才离开厕所。