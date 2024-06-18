最佳留学城市排行榜 新加坡排第15名

根据最新公布的“2025年最佳留学城市排行榜”，新加坡在全球150个城市中排名第15。以“学生视角”指标来看，新加坡领先亚洲，全球排第14名，其次是排第22名的东京和第24名的大阪。

在六项评估指标中，新加坡在“吸引力”方面的表现最佳，全球排名第11，但仍然是国际学生生活费最高的城市之一，在可负担性方面排第125。

以整体排名来说，伦敦连续六年登上榜首，其次为东京、首尔、慕尼黑和墨尔本。慕尼黑的排名从第五攀升至第四，墨尔本则下滑至第五。

全球高等教育分析公司Quacquarelli Symonds（简称QS）于6月18日（星期二）发布第12次“最佳留学城市排行榜”，根据150个城市的学生反馈、大学质量、可负担性、宜居性、就业和多样性等指标进行比较。

用来评估全球城市是否适合留学生求学与生活的六项评估指标，包括学生视角、吸引力、求学费用的可负担性、城市的大学排名、学生群体多样性和大学毕业生受雇主欢迎程度。

这次排行榜为36个亚洲城市排名，其中27个城市排名上升，四个城市保持不变，只有五个城市排名下降。中国大陆上榜城市数量最多，多达八个，其次是台湾（五个），印度和印度尼西亚各有四个。

QS高级副总裁索特（Ben Sowter）说，亚洲城市的表现卓越，多数的排名有所上升，让人振奋。

“促进国际学生流动是我们的核心使命，看到36个亚洲城市因日益多样化的学生群体而闪耀，并且从不断扩展的就业网络和丰富的历史文化得到支持，令人备受鼓舞。”