亚太股市普遍收高 海指闭市微升0.13%

美国华尔街隔夜股市上升的带动下，星期二（6月18日）的亚太股市普遍收高，新加坡海峡时报指数闭市上扬0.13%或4.23点，收报3301.78点。

美国标普500指数持续创新高，普遍提振亚太投资者的情绪。台湾股市更以1.16%的涨幅，不仅领涨亚太股市，也以新高闭市。日本与澳大利亚股市起1%和0.91%，韩国上扬0.72%；深圳与上海则起0.71%和0.48%。香港是唯一闭市下跌的亚太股市，全天交易下跌0.11%。

本地股市全天的交易量达到12亿7000万股，交易额10亿7000万元；上升股269只，下跌股306只。

30只海指成份股多数报捷，16只上扬，11只下跌， 三只持平 。

表现最好的成份股是怡和合发（Jardine C&C），闭市上涨3.11%至28.18元。新科工程（ST Engineering）上扬1.26%至4.03元，新电信起1.18%至2.58元。星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）与凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）的股价也有1.05%和1.03%的涨幅。

海庭（Seatrium）领跌所有成份股，跌幅达9.58%，股价闭市报1.51元。DFI零售集团下跌2.62%至1.86美元，华业集团（UOL）和泰国酿酒（Thai Beverage）分别下跌2.09%和2.08%，前者报5.16元，后者闭市报0.47元。