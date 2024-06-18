巴西班让码头两船碰撞 徐芳达：与港口拥堵无关

初步调查显示，上星期五的船只碰撞事故与港口拥堵无关，因为我国港口水域和锚地并不拥堵。

针对公众询问上星期五（6月14日）的船只碰撞事故是否我国港口水域拥堵所致，交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（18日）发脸书贴文说，事故还在调查中，而初步调查显示，事故是因悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA引擎突然失灵，方向盘失控所致。

悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR被明显撞凹，船体其中一个燃油舱破裂，泄漏约400公吨的低硫燃油。（陈斌勤摄）

“事故不是港口拥堵引起的，因为我国港口水域和锚地并不拥堵。”

他补充，早前有关货船等待泊位时间延长的报道是不一样的事件。那是因为货船同时抵达港口所致。

徐芳达说，新加坡海事及港务管理局需要时间完成所有调查，并逐步清理漏油。海事局会继续和其他政府机构、业界伙伴、义工和邻国的海事局合作，密切观察情况，采取必要措施。

VOX MAXIMA上星期五下午2时18分，与悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR发生碰撞。海事局在下午2时22分接到通报后，下午2时33分开始喷洒消油剂，应对漏油情况。

徐芳达说，这是个重要的措施，有助避免漏油硬化。若油渍硬化，将导致之后的清理更加困难。海事局的承包商也在受损船舶周围设置围油栏，避免漏油进一步扩散。不过，围油栏不能完全避免油渍扩散，因一些油渍可能因潮汐流和海浪，带到围油栏以外的地方。

他吁请公众和受事件影响的商家谅解，并表示有关当局会尽力和尽快完成清理工作。