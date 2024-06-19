星期三开盘可关注股票

美国隔夜三大指数星期二（6月18日）均小幅上涨，在科技巨头英伟达（Nvidia）的再次发力下，推动标普500指数上涨0.25%，报5487.03点；道琼斯工商指数上涨0.15%，报38834.86点；纳斯达克指数上涨0.03%，收于17862.23点；。

英伟达上涨3.51%，闭市报135.58美元，拆股后的股价再创新高。

新加坡海峡时报指数星期二闭市上扬0.13%或4.23点，收报3301.78点。全天交易量12亿7000万股，交易额10亿7000万元。上升股269只，下跌股306只。

其他亚太股市星期三（19日）开盘涨跌互现，首尔和东京分别上涨0.94%和0.71%，悉尼下滑了0.1%。

星期三可关注的股票：

*新加坡航空（SIA）闭市后公布5月的整体载客率（passenger load factor）同比微跌1.9个百分点至86.1%，乘客收入公里数（revenue passenger kilometre）同比则增长10.2%至125亿1600万公里。

货运方面，集团5月的货运量同比增长18.5%至4亿9680万公里，载货率 （cargo load factor）达到56.5%，同比上升3.3个百分点。新航星期二闭市起0.45%至6.76元。

*东锚控股（Mooreast Holdings）星期二（18日）闭市后宣布，公司将以1350万元收购海庭（Seatrium）110万平方英尺厂房，以满足市场对浮动海上可再生能源的需求。收购将使公司的海工产能从目前的每年0.5吉瓦（GW）增长至1.5吉瓦至2吉瓦。这将巩固该公司作为全球仅有的三家超高功率锚制造商的地位。东锚控股星期二闭市报0.106元，跌4.5%。