本地垃圾量10年降逾一成 回收率去年跌至52％

我国人口和经济过去10年来虽然持续增长，但制造的垃圾量下降，从2013年的785万1000公吨，减至去年的685万9000公吨，少了超过一成。相较于减少垃圾和废物再利用，人们在再循环方面的表现则有待加强，去年的回收率为52％，要比前一年跌了五个百分点。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（6月19日）为第10届新加坡国际水资源周，以及第六届新加坡洁净环境峰会联合开幕仪式致辞时，公布最新的垃圾量和回收率数据。

过去10年，在住家垃圾方面，我国每人每日丢弃的垃圾减少超过15％，从2013年的1.08公斤，降至去年0.88公斤。同一时期，非住家垃圾减少超过30％，2013年每一元国内生产总值的垃圾制造量为39.6公斤，去年则是25.7公斤。

我国人口和经济过去10年来虽然持续增长，但制造的垃圾量下降。（何家俊摄）

住家垃圾来源包括住宅单位、学校、油站、小贩中心和宗教场所；非住家垃圾来自购物中心、博览中心和工厂等工业及商业场所。

她说：“在追求可持续发展的过程中，我们必须降低资源足迹。实现这一目标的其中一个方式，是达到资源循环，争取更有效的资源回收。”

我国于2019年制定了零垃圾总蓝图，目标是到了2030年，把垃圾回收率提高至70％。根据国家环境局去年进行的一项问卷调查，会把垃圾再循环的家庭从2021年的64％，增至去年的72％。参与的公众虽然多了，不过回收率却不尽人意。

2013年的回收率为62％，过后便持续下滑，2022年是57％，去年跌至52％。若不包括建筑和拆除建筑的废料在内，去年的回收率为45％，与2022年的46％大致持平。

傅海燕说，去年的回收率下跌，主要是因为建筑和拆除建筑的废料少了，而这类废料通常可以全部回收。撇开这一点，过去10年的回收率，因为结构性因素下跌。本地再循环市场小，须输出至其他国家，因此会受到运费和商品价格影响。