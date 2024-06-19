裕廊集团拨400万元 助裕廊创新区租户减碳

裕廊集团将为裕廊创新区推出“脱碳生活实验室”计划，一共提供多达400万元的资助，让企业申请来开发减碳方案，旨在实现净零排放。

环境及水源部长傅海燕星期三（6月19日）为新加坡国际水资源周和新加坡洁净环境峰会主持开幕时，透露这项计划。她致辞时说，发展可持续技术将有助于减少碳足迹，加强对裕廊集团实现工业园区净零排放目标的支持力度。

裕廊集团发文告指出，透过企业发展局的支持，集团开展创新方案征集活动，支持裕廊创新区租户的减碳工作。当局将拨出约400万元来支持裕廊创新区的脱碳生活实验室（Decarbonisation Living Lab）创新方案征集活动，旨在支持政府机构、裕廊创新区的企业、私企等共同发展解决方案，来降低企业的碳排放。

集团将针对四个范围征集计划书，以测试并发展节碳解决方案，即：减少能源消耗；减少废料和送往垃圾埋置场的垃圾；减少企业运营的用水量；以及开发减碳排放的新方法，如能源生成或碳捕集、储存和使用等。

裕廊创新区的企业可以参与征集活动，为方案供应者提供问题陈述；也可以与对方一起开发解决方案。

计划书将由包括裕廊集团和企发局等代表组成的跨部门小组评估。集团计划在明年初颁发项目，并在之后测试方案。当局会考虑计划书的商业可行性和对新加坡的经济益处等因素。

征集活动星期三开始，9月20日截止。