本地首个地下储水池 可为比达达利8800户家庭供水

为了解决我国用水需求增加和土地空间稀缺的问题，比达达利住宅区建造了本地首个地下储水池。这座耗资约2700万元的地下储水池预计今年第三季启用，繁忙时段可同时为8800户家庭供水，还能根据供需自动调节储水和泵水量。

比达达利地下储水池（Bidadari Underground Service Reservoir）包括一个水泵站和两个建于地底下的水箱，分别占地约700平方米和1500平方米。水箱的总容量相当于三个奥林匹克游泳池，最低点距离地面九米深，上方是比达达利公园的一部分；水泵站则建于地面上。

公用事业局日前安排媒体参观比达达利地下储水池。公用局供水（网络）署副署长邱银珠指出，我国土地面积小，很难找到合适地点来建造传统的储水池，而且建在高地上的储水池也需要在地底下挖掘很长的输水管网络，这会影响到许多已经建好的地下设施。

她说：“我们因此决定，尝试将比达达利储水池建在住宅区的地底下，预计能同时为8800户家庭供水，大大节省土地空间。在低地建造地下储水池有赖于合适的土地条件，以及在社区规划初期与多个机构协作，才能将水库与社区基础设施结合到一起。”

水箱的总容量相当于三个奥林匹克游泳池，上方是比达达利公园的一部分。（白艳琳摄）

储水池的五个水泵将在用水繁忙时段，即早晚6时至10时运行，以维持供水网络中的良好水压。在非繁忙时段，储水池将从其他高地储水池中抽取并储存饮用水，以确保后续高峰时段的水供应充足。

公用局目前共有超过10个建于高地的储水池，包括供工业用途的新生水储水池。储水池用来储存来自公用局处理厂的饮用水，然后通过水管输送给用户，是新加坡供水网络的重要组成部分，以便在供需出现波动时作为缓冲。