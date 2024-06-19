建屋局推出6938个预购组屋 三黄金组屋项目津贴回收率调高至9%

建屋发展局在新一轮预购组屋销售活动中推出6938个新单位。其中加冷黄埔和女皇镇的三个黄金地段组屋项目，由于享受较高津贴，津贴回收率将调高到9%，这也是黄金组屋项目至今最高的津贴回收率。

建屋局星期三（6月19日）发文告说，新推出的单位来自八个新预购组屋项目，包括之前宣布的义顺真查鲁（Chencharu）项目。其余项目位于裕廊东、加冷黄埔、女皇镇、淡滨尼、兀兰。

其中，加冷黄埔的Tanjong Rhu Riverfront I和Tanjong Rhu Riverfront II，以及女皇镇的Holland Vista，是在黄金（Prime）地段组屋模式下推出的。二房式灵活单位的价格将从12万7000元起跳、三房式最低34万2000元、四房式起跳价52万3000元。

新一轮预购组屋销售活动中推出6938个新单位，约一半的预购组屋单位，等候时间为四年或更短。图为位于兀兰正兴建中的预购组屋。（陈斌勤摄）

建屋局说，当局将为这三个项目提供额外津贴，使售价显著低于同一区的转售组屋，以确保买家负担得起。由于津贴额较高，这三个项目的津贴回收率（subsidy recovery rate）也将相应调高到9%，这意味着屋主日后若出售单位，须归还转售价或估价的9%，视何者为高。

之前，黄金地段组屋的最高津贴回收率是8%，分别位于红山和女皇镇的三个项目。

这轮推出的约一半预购组屋单位，等候时间为四年或更短。建屋局建议希望尽早搬入新居的买家，可考虑选购兀兰和淡滨尼的组屋，它们的等候时间较短，约为三年。

如国家发展部长李智陞此前在3月的拨款委员会辩论时的宣布，在本次预购组屋销售活动中，符合条件延迟评估收入的年轻情侣，在签署购屋协议（Agreement for Lease，简称AFL）时，一律只须支付屋价的2.5%。这包括已经收到购屋资格通知书（HFE）的情侣。

符合资格的首次申购家庭可申请到高达8万元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant）。有了额外安居津贴，在非成熟区购屋者，可在兀兰仅花13万2000元，即可购得一个三房式单位；在义顺仅花21万9000元就可购得一个四房式单位。

在成熟区淡滨尼，津贴后的四房式价格从40万元起跳。

建屋局指出，这是今年三场预购组屋销售活动中的第二场，今年总共将推出1万9600个单位。