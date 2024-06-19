环境局为生产力提升计划再投9000万元 推动环境服务领域企业转型

政府将为生产力提升计划投入新一笔总值9000万元的资金，着重于推动业界采纳创新和商业化的新技术，支持环境服务领域的中小企业转型。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期三（6月19日）为新加坡洁净环境峰会致辞时宣布上述消息。

她指出，行业转型的下一个阶段，将重点推动企业采用创新和商业化的技术，以支持该行业努力提高新加坡的公共卫生和清洁水平。国家环境局将在今年第四季公布更多详情。

环境局自2018年在生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）下提供津贴，鼓励环境服务领域的中小型企业通过采用设备和数码化解决方案，来提高运营效率和生产力。至今环境局已批准了近2000份申请，当初为该行业所拨款项也已用完。

许连碹指出，创新与数码化是环境服务领域转型的主要支柱。她举例说，马西岭商场小贩中心采用加强版的自动回收托盘系统，目前由清洁承包公司Clean Solutions运营。

该系统由企业Mishima在环境局和新加坡企业发展局的联合创新召集下开发。系统结合了人工智能增强的视频成像、机械臂和翻转机制，使清洁工作流程更加简化，收集、分类和运输托盘及用过餐具的效率提高了约50%。

另外，许连碹也透露，新设立的首个环境科技创新中心（Enviro Tech Innovation Hub，简称ETIH）的合作伙伴已投入约100万元，用于建立和试验项目。