海指星期三早盘上涨0.4%

美国5月零售销售不及预期，让市场重燃降息热情。新加坡海峡时报指数星期三（6月19日）午盘截至12时12分上涨13.25点或0.4%，报3315.03点。最高点达3326.26点，最低点为3309.01点。

其他主要亚太区域股市涨跌不一。香港大涨1.87%，涨幅居首；首尔和东京分别上涨1.06%和0.43%。深圳、上海、悉尼和吉隆坡均下滑，跌幅介于0.15%至0.63%。

老虎证券市场策略师黄佳仁在接受《联合早报》采访时说，美国零售销售数据低于预期，让市场猜测下周的个人消费支出价格指数（PCE）可能走软，以推动美联储降息。

他还说，英伟达（Nvidia）拆股以及博通（Broadcom）宣布拆股后股价均大涨，继续推动美股上涨。而标普500指数中有35只股票的股价超过每股500美元，都有可能拆股。这让市场继续看好美股前景，从而也带动全球投资者的情绪。

美国Ameriprise首席市场策略师萨格林贝内（Anthony Saglimbene）说：“投资者应倾向于乐观的一面，但也要认识到宏观经济状况，以及企业利润、消费者和即将公布的经济数据之间的差别。”

30只海指成份股中，18只上涨，五只下跌，七只持平。

涨幅居前的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和大华银行（UOB），前者上涨1.67%，报28.65元；后者起1.27%，报30.99元。

下跌幅度最大的是香港置地（Hongkong Land）和海庭（Seatrium），分别滑落0.92％和0.66%，报3.22美元和1.5元。