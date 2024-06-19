榨取信徒1361万元 妇女判监10年半

妇女自称是“印度女神”化身，骗信徒捐1361万元消业障积德，甚至指示信徒住进她家当“佣人”，若没遵从指示，就以酷刑处罚。法官指妇女滥用信徒信任干案，行为令人发指，因此刑罚必须显示罪行的严重性，星期三（19日）早上判她坐牢10年半。

《新明日报》之前报道，被告胡美好（54岁，前译胡美禾）共面对50项控状，她上个月承认两项欺诈、两项蓄意重伤他人和一项教唆他人持武器伤人的控状，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告自称“印度女神”化身，能和神通灵，有30名信徒追随她。他们经常在晚上进行法会到凌晨时分，大部分信徒或其亲人患有重疾，渴求康复，虔诚听从被告教诲。

被告称，消除恶业，累积善业，能改善建康，并称通过缴钱给印度上师才能完成任务。

被告多次让信徒申报银行户头的存款额，并警告他们若是撒谎，就会被神明惩罚。她过后会分别联系信徒，叫他们缴钱，称是用来在印度买牛、建庙和学校。

另外，被告也指示信徒购买屋子、公寓、汽车当做贡品，但实际上是自己拿来使用。

被告威胁信徒，不缴钱就会丧命，信徒不敢违抗，继续缴钱。当信徒存款见底时，被告就安排他们拿珠宝去典当，还要求他们去卖屋子、跟银行或亲友借钱，甚至中断保险来套现给她。

多名信徒因此花光积蓄，欠下巨额债务。被告在2012年到2020年间，共骗走信徒1361万6630元。

此外，被告还指示约10名信徒辞掉工作，搬去和她同住，并要求他们全职为她服务，包括买日用品、煮饭、接送她、打扫房子等，甚至让信徒向她汇报每日活动、所在地点和所有与其他人的通话。

如果信徒没有顺从被告的建议，或没有达到被告的要求，被告就会以残酷的手法惩罚他们，包括逼他们吃下粪便、用钳子拔牙、用剪刀捅人、逼跳楼等。

法官下判时表示，被告滥用信徒信任干案，行为令人发指，刑罚必须显示罪行的严重性，判她坐牢10年半。