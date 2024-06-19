政府售地：汤申路上段A地段无人问津 里峇峇利埔A地段反应冷淡

政府推出的两幅私宅地段招标结果出炉，汤申路上段A地段无人问津，而里峇峇利埔A地段只吸引到两个竞标者，最高竞标价近4亿6400万元。

市区重建局在星期三（6月19日）傍晚，公布这两幅政府售地计划正选名单地段的招标结果。

市建局发布文告说，汤申路上段（Upper Thomson Road）A地段流标。

这幅99年地契的地段，面积为2万4421.9平方公尺（约26万2875平方英尺），可建造640个单位，当中包括100个长住服务公寓单位。

长住服务公寓是必须租住至少三个月的服务公寓。政府去年推出这类服务公寓时说，由于现有的服务公寓要求租户居住最少七天，想要长期居住的租户须与短暂逗留的游客和商务旅客竞争，因此政府决定以实验性质推出居住至少三个月的服务公寓。

汤申路上段A地段旁的B地段，在较早前由由国浩房地产（GuocoLand）与丰隆控股（Hong Leong Holdings）旗下的Intrepid Investments联手标得，得标价为7亿7956万元，相当于容积率每平方英尺905元。

里峇峇利埔（River Valley Green）A地段获得两份投标。

永泰控股（Wing Tai Holdings）旗下的汇成投资（Winchamp Investment）开出4亿6400万元的最高竞标价，比另一个竞标者丰隆控股（Hong Leong Holdings）旗下的丰地产（Hong Realty）开出的近4亿4489万元，高出4.3%。

里峇峇利埔A地段面积为9291.1平方公尺（约10万平方英尺），可建造380个住宅单位。