新中时隔八年再办社会治理高层论坛 肯定两国可借鉴彼此经验

世界动荡不安、社会矛盾风险增多，新加坡和中国都面临社会治理的挑战。虽然两国土地面积悬殊，两国却有许多关键相似之处，我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和中共政治局委员、中央政法委书记陈文清都肯定两国在社会治理方面可借鉴彼此的经验。

第四届新中社会治理高层论坛星期三（6月19日）在新加坡的香格里拉大酒店举行。这是新中时隔八年后、两国关系在2023年提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系后，首次举行这个论坛。

张志贤在演讲中说，新中社会治理高层论坛提供了一个重要的平台，让双方可以针对彼此如何应付两国社会的共同挑战，互相交流观点，汲取适合各自国情的经验，灵活应用。

他以我国如何处理种族和宗教课题促进多元文化、建立独特的劳资政三方伙伴关系保障经济发展和劳工权益，以及通过“居者有其屋”政策打造理想家园和社区为例，阐述我国坚守的“国家兴盛，攸关全民”的社会治理原则。

陈文清在演讲时形容，新加坡是“全世界法治最完善的国家之一”，“立法严密，执法严格，司法公正，遵纪守法的理念成为全社会普遍共识”。他说，中国愿意通过新中社会治理高层论坛，交流分享、学习借鉴各自的经验。

在社会治理的具体做法上，陈文清强调，中国要坚持预防在前，最大限度避免和减少矛盾纠纷的发生；坚持调解优先，充分发挥调解在矛盾纠纷预防化解的基础性作用；坚持运用法治，把矛盾纠纷预防化解工作全面纳入法制化轨道；坚持就地解决，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

社会及家庭发展部长马善高也在致辞中，介绍我国如何通过“新加坡携手前进运动”，打造以巩固家庭、维持社会流动性为核心理念的新社会契约。中共中央政法委委员兼秘书长訚柏则在讲话中，介绍中国如何通过保障政府有担当、社会有活力，提高社会治理系统化水平等。