跨岛线西海岸站和裕廊湖区站之间隧道 料第四季开工

地铁跨岛线西海岸站和裕廊湖区站之间的隧道，预计今年第四季开始建造。跨岛线第二阶段预计2032年通车。

陆路交通管理局星期三（6月19日）发文告说，由西松建设（Nishimatsu Construction）和奥村组（Okumura Corporation）新加坡分行组成的合资公司，获颁跨岛线第二阶段西海岸站和裕廊湖区站之间的隧道设计和兴建工程合约。这项土木工程合约总值约2亿4200万元。

工程内容包括兴建两个平行隧道，各长2.4公里，位于班丹河和西海岸大路及亚逸拉惹快速公路等主要基础设施下方。隧道的深度可达40公尺，超越一般地铁站的深度。其他地铁站通常约30公尺深。

以上地区的土地主要由风化土壤和坚硬的沉积岩组成。隧道工程进行期间，承包商会进行实时监控，采取必要的安全措施。陆交局和承包商也会采取应对措施，确保地面稳定、建筑过程安全，并减少对附近基础设施和利益相关者的影响。

西松建设目前也负责挖掘跨岛线淡滨尼北站至德福站之间的隧道。公司之前曾参与过地铁环线第六阶段吉宝站和汤申—东海岸线滨海湾花园站的工程。

奥村组在隧道工程方面也累积了很多经验，曾参与我国深隧道阴沟系统，以及香港地铁和台北机场捷运的工程。

跨岛线是我国第八条地铁线路，分三个阶段建设。第一阶段长29公里，包括12个地铁站，建设工程已经开始，预计2030年完成；第二阶段长约15公里，包括六个地下站，预计2032年投入运营；第三阶段工程的研究工作正在进行，更多详情将在研究完成后公布。