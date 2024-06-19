多数亚太股市承接美股涨势 本地股市星期三微升0.07%

美国零售销售几乎横摆，提高美国联邦储备局今年降息的可能性，加上科技股再次发力，华尔街隔夜股市的涨势继续在亚太股市延烧。星期三（6月19日）新加坡海峡时报指数闭市微涨0.07%或2.22点，收报3304点。

美国5月预估零售销售微增0.1%，加上4月的数据调整为下跌0.2%，显示消费者在第二季的消费有所放缓。这无疑对美联储来说是好消息，消费降温但不失温，给美联储调降利率提供有力支持。

亚太股市如香港、台湾和韩国则随美国科技股飙涨带动而收高，尤其是香港股市，以上涨2.87%领涨。台湾和韩国分别走高1.99%和1.21%，日本小升0.23%。深圳和上海下跌0.87%和0.4%，澳大利亚微跌0.07%。

本地股市全天交易量11亿5000万股，交易额9亿6613万元。上升股305只，下跌股246只。

30只成份股有11只股价上扬，15只下跌， 四只持平。

香港置地（Hongkong Land）的下跌幅度最大，闭市滑落1.23%至3.21美元。新翔集团（SATS）和海庭（Seatrium）分别下跌0.69%和0.66%，前者报2.87元，后者收报1.5元。

领涨的成份股是怡和合发（Jardine C&C），闭市上涨1.53%至28.61元，DFI零售集团起1.08%至1.88美元，胜科工业（Sembcorp Industries）上扬1%至5.04元。