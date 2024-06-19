新电信等公司拟合资开发电信业大型语言模型

新电信（Singtel）等创办全球电信人工智能联盟（Global Telco AI Alliance, GTAA）的电信公司星期三（6月19日）正式签订协议，将成立一家合资公司，以专门开发及推出多语言的电信业大型语言模型（multilingual Telco LLM）。

联盟的创办者是新电信、德国电信（Deutsche Telekom）、阿联酋科技公司e&集团、SK电讯（SK Telecom）和软银（Softbank）。

它们在电信管理论坛（TM Forum）活动上签订这个协议。这落实了联盟早前在“2024年世界移动通信大会”（WMC24）上的宣布。

如当初宣布，联盟创办者在合资公司持有同等股权。开发这个大型语言模型是要帮助电信公司通过数码助理和其他创新的人工智能解决方案，来改善与客户的互动。

五家电信公司在星期三的联合文告指出，合资公司将根据联盟创办者在各自市场的需要，部署创新的人工智能应用程序，使它们能够覆盖50个国家与地区的约13亿客户。

这个电信业大型语言模型将使用多种语言，包括韩语、英语、德语和阿拉伯语等。合资公司的成立须获得监管部门的批准。

联盟在论坛活动上还展示了这个大型语言模型在电信领域的潜在应用，专注于电话中心和基础设施用例。