F-16战机坠毁调查结束 空军部队采取额外预防性维修措施

新加坡空军部队一架F-16型战机上个月坠毁，调查显示事故是因机上其中两个俯仰速率陀螺仪磨损，导致性能退化，并在战机起飞时失灵。为避免这类情况再次发生，空军部队已针对这项仪器，采取额外的预防性维修措施。

其中，空军部队的工程师会定期拆除F-16的俯仰速率陀螺仪（pitch rate gyroscope，简称陀螺仪）的组件，使用专用器材测试这个仪器。

国防部星期三（6月19日）发文告说，这项额外的预防性维修措施有助工程师尽早发现仪器退化的迹象，以便在陀螺仪功能加速退化导致故障前，及时更换仪器。

“这项举措已超出飞机制造商所制定的维修程序。”

今年5月8日中午12时35分，一架F-16在登加空军基地起飞后不久坠毁，飞行员在坠机前成功弹出逃生。他当时意识清醒，伤势不重，没有其他人在这起事故中受伤。

根据国防部5月18日公布的调查结果，事故是因为机上的俯仰速率陀螺仪提供错误的信息给飞行控制电脑系统，导致机师无法在起飞时掌控飞机。

俯仰速率陀螺仪是一种用来感测和维持方向的装置。飞行控制系统会根据陀螺仪传来的数据控制机头抬升，让飞机爬升或下降。每架F-16都有四台陀螺仪，正常情况下会使用其中三台，第四个是后备。

国防部星期三进一步阐明事发经过时说，飞机师起飞前的检测并未发现陀螺仪有任何问题，使用的三台陀螺仪都提供正确和相似的信息，第四台照旧作为后备仪器。起飞时，其中两台陀螺仪却发出错误的信息，但因为内容相似，导致系统排斥了唯一正确、但不一致的信息。后备陀螺仪之后被启动，但信息一样被排斥。飞机师最后判定飞机失控。

国防部指，F-16制造商洛克希德马丁（Lockheed Martin）也提到上述情况属于罕见，也是F-16战机自1974年开始飞行以来，首次出现这种故障。

国防部说，调查得出的结论是，出事的F-16战机的维修遵照了既有程序，空军部队也遵守了所需的维修检查。洛克希德马丁没有规定陀螺仪需要任何预防性维修。陀螺仪会在发现问题时被更换。

国防部提到，由空军部队领导、洛克希德马丁和交通安全调查局辅助的调查已经结束。新加坡武装部队总监察署已经审查过调查结果。武装部队安全外部审查专家小组已收到最新的调查结果，也同意空军部队采取的额外预防性措施。